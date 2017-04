Baugé Les seniors féminines de l'En Avant baugeois ont brillé

0

Le week-end passé, le féminines de l'En Avant baugeois ont fait briller leurs couleurs.

Dans la compétition, challenge futsal, elles s'étaient qualifiées au premier tour en compagnie de Saumur, Les Verchers et Cholet. Lors des demi-finales, vendredi, à Thouarcé, en dominant Cholet (3-0) et en tenant en échec (1-1) Saumur et Les Verchers, elles ont validé leur ticket pour la finale. Ainsi, le 2 juin, salle Bertin à Angers, elles affronteront Les Verchers.

En coupe de l'Anjou, dimanche, elles ont dominé (5-1) Andrezé. Elles sont qualifiées pour les quarts de finale et tenteront à domicile le 16 avril de poursuivre l'aventure face à Saint-Barthélémy.