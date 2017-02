Baugé Les pongistes de l'Olympique en forme

0

En seconde phase, les joueurs de tennis de table de l'Olympique baugeois font honneur à leurs couleurs.

En D3, après avoir dominé Mazé (15-3) puis Ambillou Château (15-3), les Baugeois Alain Rémia, Matthis Rezé, Christophe Moreau et Camille Noury ont signé un nouveau succès (16-2) face à Chacé-Distré. Avec 3 succès en 3 matches, ils mènent la course en compagnie de Vivy-Gennes, leur prochain adversaire.

En championnat relax

L'équipe A, Mickaël Abellard, Guy Grellier et Julio Santos, a dominé Bouchemaine (8-2). L'équipe B après avoir battu les Angevins de la Vaillante (6-4), a chuté devant les Trélazéens (7-3).

Chez les jeunes

En D1, les cadets-minimes, Ydris Gaudin, Valentin Rezé et Allaury Pointeau après avoir dominé (9-1) Trélazé, ont , malgré deux "perfs" de Ydris et Valentin, perdu devant Tiercé (8-2). En D3, Maxime Baranger, Théo Meslet et Thomas Poirier après leur succès (6-4) à Allonnes, se sont imposés (7-3) devant les Vernantais et s'installent dans le fauteuil du leader.