Baugé Les pêcheurs fidèles à l'ouverture de la truite

Les pêcheurs ont été fidèles à l'ouverture de la truite. Une cinquantaine s'est retrouvée sur les rives du Couasnon, rivière classée en 1ere catégorie.

En attendant l'heure (8h), un café offert par les membres de la Gaule Baugeoise qui gère les sites de pêche de Baugé et du Vieil Baugé, a permis à tous de patienter.

Un alevinage en truites fario et arc en ciel a eu lieu le vendredi et d'autres suivront les 24-31 mars et 21-28 avril. La pêche à le truite se pratique les samedis, dimanches et jours fériés jusqu'au 31 mai.

La Gaule baugeoise organise un concours de pêche marathon (5h) le 9 avril au plan d'eau de Baugé puis une journée pêche à le truite le 21 mai au Vieil Baugé.