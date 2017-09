0

Les karatékas ont fait leur rentrée. Avec près de 90 membres (10 ceintures noires et 36 adhérents dans la section body karaté), les effectifs restent stables.

Les lundis et jeudis à 18 heures pour les jeunes, à 19 heures pour les plus grands, les mercredis à 19 heures pour le body karaté, les jeudis à 17 heures pour les baby karaté (5 ans), l'encadrement est assuré par Pascal Montiège, Patrice Voluette, Yannick Michel, Flavien Joguet, François Briant et Vincent Dorigny, des éducateurs diplômés, tous ceintures noires.

Le 15 octobre, à Saint Cyr en Bourg, les pupilles, benjamins et minimes participeront à une compétition régionale.

Le 29 octobre, les minimes Corentin Querbouet et Florant David participeront à l'Open Adidas à Paris.