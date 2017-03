Baugé Les jeunes karatékas baugeois remportent l'Open de Saumur

0

Les jeunes karatékas baugeois ont participé au 9è Open de Saumur.

Victorieux en 2014 et 2015, ils avaient cédé la première place en 2016 aux locaux pour finir seconds. Cette année, ils ont fait un carton plein et avec 44 points, ils s'imposent et devancent les Saumurois, 28 points.

Cette compétition amicale permet aux jeunes, surtout en manque d'expérience, de s'exprimer dans les deux spécialités de l'art martial, kata et kumité. Elle permet, aussi, de mieux comprendre et de découvrir le fonctionnement d'une compétition et surtout d'appréhender ce moment comme un jeu sans aucune pression.