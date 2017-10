Baugé Les footballeurs de Baugé-en-Anjou sont en forme

0

Brillante journée des footballeurs de Baugé en Anjou, En Avant Baugeois (EAB) et Sporting club Fougeré-Vaulandry (SCFV), tant en championnat qu'en coupes.

Championnat

En D2, l'EAB est revenu de Corné avec une large victoire (5-0, doublé d'Alexis Lasseu, but de Maxime Milsonneau, Thibault Moutault et Aurélien Roinsolle).Il partage le fauteuil du leader avec Auverse-Mouliherne.

En D4, le SCFV a dominé son visiteur Tiercé (6-0, repos 3-0, triplé d'Aymerick Gaubert, doublé Victor Colineau, but Guillaume Besnardeau). L'EAB s'est imposé face à Huillé (5-4, doublé Romain Peltier, but Valentin Goislard, Jérôme Goujon, Antoine Dorizon.)

En D5, le SCFV a battu Brion (5-0, but Jason Tardif, Axel Plaudin, Nicolas quinchard, Maxime Gomes, Tony Fleuriot). L'EAB s'est imposé à Vivy (7-2, triplé de Ludo Chardron, but Corentin Jeanneau, Mathieu Esnault)

Les U18F, niveau 1, dans une rencontre au sommet, ont arraché la victoire (3-2, but Lou Anne Gutteau, Ameline Bourdin, Emeline) face à Ingrandes.

Coupes

En coupe de France, les féminines de l'EAB se sont qualifiées en battant les Lavalloises (4-1, triplé de Tiphanie Durdan, but Hélène Basset)

En coupe Gambardella, les U19 ont frôlé l'exploit face à Sablé sur Sarthe (DH); Ils ont mené avant de chuter (2-1, but Antoine Viaux).

En challenge de l'Anjou, les U17 ont dominé (3-1, Doublé de Valentin Chardon, but Augustin Thomas) Etriché-Durtal.

En coupe de l'Anjou, les U15A ont battu Noyant (7-1, 4 buts Thomas Rabouin, but Clément Goacoulou, Lucas Salmon, Lucas Meneuvrier). En challenge, Les B sont revenus avec la victoire (5-2, but Lucas Jozefiak, José Gilbert, Antonin Piaumier et doublé Théo Lemonnier) de Morannes.