0

Générations Mouvement "Les Aïnés Ruraux" a organisé son traditionnel concours départemental de pétanque. 68 triplettes, 26 féminines et 42 masculines, étaient présentes.

Les Aînés Baugeois "Les Fleurs d'Argent" étaient représentées par 3 triplettes.

Chez les féminines, Christiane Renou, Mauricette Pineau et Marcelle Duchêne en s' imposant en finale (13-10) face à Soucelles, défendront les couleurs baugeoises au régional le 26 juillet à Noyen-sur-Sarthe.

Chez les masculins, Alain Adam, Christian Pineau et Jacques Bompais ont terminé 7e et iront au régional. La triplette Arsène Gélineau, Jean Nicaud et Pedro Da Aveira a fini 24e.