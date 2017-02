Baugé Les Fleurs d'Argent, des aînés très dynamiques

0

L'association "Les Fleurs d'Argent", générations mouvement, forte de 365 membres, a tenu son assemblée générale au centre culturel René d'Anjou.

Avant de l'ouvrir devant près de 260 adhérents, le président Gérard Lelièvre a évoqué la mémoire des adhérents disparus et celle de Christian Bernard, président du club pendant 11 ans.

La secrétaire Michèle Houlès a fait un tour d'horizon des activités qui permettent aux aînés de rester dynamiques et de garder leur joie de vivre.

Grâce à une équipe de dirigeants et de bénévoles qui s'investit sans compter, randonnées, pétanque, boules de fort, gym, piscine, pêche, bals, jeux de société, sorties culturelles et gourmandes, voyage ont permis aux Fleurs d'Argent de se divertir et de se retrouver dans la convivialité.

Le bureau : président Gérard Lelièvre, vice-présidente Roseline Poirier, secrétaires Michèle Houlès et Martine Hervé, trésorières Annick Piton et Sylvaine Robillard et 8 membres.

