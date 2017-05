0

Après leur qualification pour la finale du challenge futsal du 2 juin salle Bertin à Angers face aux Verchers, les féminines de l'En Avant Baugeois ont composté leur ticket pour la finale de la coupe de l'Anjou, le 10 juin à Saint Hilaire du Bois. Après avoir éliminé Andrezé et Saint Barthélémy lors des tours précédents, en demi-finale, elles ont dominé (6-2) les Angvines de la Croix Blanche et affronteront en finale les filles de Montreuil Juigné victorieuses du SO Cholet.

Les U18F ont battu l'ES Blain (2-0, but de Nolwenn et Loanne)

Les U15 (4è) ont tenu en échec (3-3) Gennes, le 3è.

Les U14F ont dominé celles de Somloire (7-2), il leur reste à affronter le leader, Cholet