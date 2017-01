Baugé. Les collégiens de Châteaucoin performants en run and bike

0

En UNSS, deux équipes minimes mixtes du collège public Châteaucoin ont participé à Château-Gontier au championnat d'académie run and bike, une discipline qui se pratique en binôme avec en alternance un coureur à pied et l'autre en VTT.

Déjà champions départementaux, Adèle et Emma Dorigny, Julien Gondouin et Luigi Boulanger, un peu déçus, ont terminé au pied du podium à 18 secondes de la troisième marche) en parcourant les 7740 m en 31 minutes et 9 secondes.

Anaïs Cuau, Océane Rabouan, Quentin Pelé et Lucas Burnouf, 3e aux départementaux, ont terminé, eux, en 13e position (sur 21) en 34 minutes et 41 secondes.