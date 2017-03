Baugé L'EAB tient le leader en échec, Fougeré second

0

En DH, les féminines de l'En Avant Baugeois (EAB) n'ont pu que sauver l'honneur (6-1) face au leader, Angers Croix Blanche.

En D2, l'EAB défiait le leader, Foyer de Trélazé. Il menait (1-0) à la pause avant de partager les points avec les Trélazéens (1-1).

En D4, l'AS Fougeré-Cheviré (ASFC) a été sans pitié en prenant sa revanche de l'aller et en dominant son visiteur, Durtal, le second (3-0, repos 1-0, buts de Jason Tardif et des frères Guillaume et Kévin Besnardeau). Ce large succès permet aux Fougeréens de s'installer en seconde position au classement. L'EAB a sombré (8-0) chez le leader, Angers FC.

En D5, L'EAB qui menait (1-0 ) a cédé dans le dernier quart d'heure (2-1) devant Noyant. L'ASFC s'es inclinée chez la lanterne rouge, Vernoil (3-0).

Les U18F ont perdu (4-1) le duel au sommet face à Saumur. Les U17 ont battu Saint Barthélémy (1-0) et les U15 ont dominé Beaufort (4-1).

Journée du 2 avril

En DH, l'EAB féminines (7è) accueillera Orvault (2è), aller défaite 3-1.

En D2, l'EAB (6è), en déplacement, défiera dans un derby indécis, Auverse-Mouliherne (5è), aller victoire 2-0.

En D4, L'ASFC (2è) se déplacera chez la lanterne rouge, Mazé. L'EAB (6è) recevra Parçay-La Pellerine (8è), aller 2-2.

En D5, à Vaulandry, l'ASFC (6è) recevra l'EAB (10è), aller victoire 1-0 de l'ASFC)