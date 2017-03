Baugé Le golf de Baugé-en-Anjou ouvre son parcours au public

0

Samedi et dimanche, 25 et 26 mars, aura lieu le 17è Grand Prix fédéral de Baugé en Anjou qui rassemblera 108 golfeurs, les meilleurs amateurs régionaux et français.

Pour l'occasion, le golf du Domaine de Bordes, de 8h à 19h, ouvre son magnifique parcours de 18 trous au public qui , en se promenant et en respectant les règles de sécurité, pourra applaudir les performances des golfeurs.

Ce public de connaisseurs ou de néophytes de la discipline seront séduits par le parcours vallonné avec ses obstacles naturels, par le calme dans un écrin de verdure et par le restaurant-bar situé dans un corps de ferme du 18è siècle.