Baugé L'Association laïque a récompensé les écoliers artistes

Avant les vacances scolaires d'hiver, 59 scolaires (34 CP-CE et 25 CM-collégiens) âgés de 6 à 13 ans ont participé au concours de dessins organisé par l'Association laïque de Baugé-en-Anjou.

Vendredi, c'était l'heure des récompenses au centre culturel René-d'Anjou. Les écoliers artistes qui venaient de toutes les écoles des communes déléguées (sauf Echemiré) et des deux collèges, ont fait preuve d'imagination pour réaliser leurs oeuvres sur le thème "Mon métier quand je serai grand".

Des voyages à Etretat ont été attribués au premier de chaque catégorie, Graziana Chaigne Touchet chez les plus jeunes et Aslan Sagnier Glovert chez les plus grands. Marie Davaine, déjà deux fois lauréate, a reçu un prix spécial.

Tous ont reçu en cadeau des fournitures scolaires et partagé friandises et jus de fruit.

