Samedi et dimanche, en gymnastique artistique, les Bruyères baugeoises lors de la première compétition de la saison, ont décroché deux podiums, plusieurs coupes et médailles.

A Beaucouzé, les jeunesses et les aînées, ont fait une démonstration de leur talent et deux d'entre-elles sont montées sur la plus haute marche du podium : Flavie Morin et Emma Guinut.

Emeline Mortier, Ermione Modr, Célia Thierry et Océane Fournier ont été médaillées.