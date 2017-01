Baugé Football : une journée à oublier

0

La trêve n'a pas été bénéfique pour les footballeurs de Baugé en Anjou. La reprise a été difficile pour les deux clubs

En D2, l'En Avant Baugeois (EAB) s'est incliné devant les Aiglons durtalois (4-1, but de Thomas Rinck)

En D4, l' AS Fougeré-Cheviré (ASFC), dans un duel au sommet, a chuté (5-0) chez les Angevins du FC. En déplacement, l'EAB a essuyé une défaite (5-3, doublé Shareen Ward, but Florian Gilbert) devant Saint Mathurin -Ménitré.

En D5, dans le duel des mal classés, l'EAB et Auverse se sont séparés sur un partage des points (1-1, but Julien Pineau). L'ASFC a perdu (2-1, repos 1-1) à Varennes.

Chez les jeunes

Les U19 et les U15 se sont respectivement inclinés à Longué (2-1) et à Beaufort (2-1).Les U17 comme les U18F ont tenu en échec Saint Barthélémy (2-2) et Couëron (3-3). Les U17B ont dominé (3-0) Villevêque.