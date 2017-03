0

La 5e édition du stage de football "Baugeois Academy", en demi-pension, ouverte à tous les clubs, licenciés et non licenciés, filles et garçons, âgés de 7 à 14 ans, aura lieu du 18 au 21 avril pendant les vacances scolaires de printemps.

Eveil, initiation, perfectionnement au football, sensibilisation autour de l'arbitrage, l'hygiène, la nutrition ou le comportement sans oublier les tests techniques sont au programme.

Une tenue (maillot, short, chaussettes) sera offerte. Les stagiaires assisteront à une séance d'entraînement des joueurs du SCO.

Inscriptions et renseignements auprès du directeur Vincent Genriès au 06 16 63 42 58 ou mail vince.genries@hotmail.fr