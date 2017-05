Baugé Football, avant dernière journée satisfaisante

0

En ligue DH, les féminines de l'En Avant Baugeois battues (5-4) à l'aller, ont, à domicile, pris une éclatante revanche en dominant celles de Sainte Luce (4-2), troisièmes au classement. Le 14 mai, en demi-finale de la coupe de l'Anjou, elles affronteront les Angevins de la Croix Blanche et espèrent créer la surprise.

En D2, l'En Avant a été tenu en échec (1-1) par Saint Sylvain d'Anjou. Les Baugeois ont mené avant que les visiteurs n'égalisent sur penalty. Ce résultat assure le maintien et préserve leur invincibilité en phase retour.

En D4, l'AS Fougeré-Cheviré a été souveraine à Parçay en dominant les locaux (5-1, repos 1-0, doublés de Florent Baraize et Aymerick Gaubert, but de Kévin Besnardeau). L'En Avant, démobilisé, a lourdement chuté à Brion, chez le second (6-0).

En D5, Fougeré s'est incliné (1-0) à Noyant; A domicile, l'En Avant dans une rencontre jouée dans un esprit festif a partagé les points (2-2) avec le second, Allonnes-Brain.

Les U17 ont dominé les Angevins de l'Intrépide (2-0). Ils restent seconds au classement.

Les U18F et U14F qui participaient au tournoi de Somloire ont, respectivement, terminé 3è et 4è.