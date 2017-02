Baugé En pré-région, les tennismen de l'Olympique ont gagné

0

A l'Olympique baugeois tennis, la journée fut satisfaisante chez les seniors.

Chez les dames

En prérégion, Valérie Angot, Françoise Chedhomme, Gaëlle Ausseur et Brigitte Ecuyer ont remporté un 3è succès (4-1) à Andard. Elles s'installent à la seconde place de leur poule. En D2, la rencontre face à Seiches a été reportée. En D3, Hortense Jousset, Claire Eliezer et Brigitte Chauveau se sont inclinées (4-0) devant Saint Sylvain.

Chez les hommes

En prérégion, Jean Bernard Crémois, Cyril Sauvêtre, Pierre Ferdinand Ferrand et Thomas Pilardeau se sont imposés (4-1) face à Beaucouzé. En D3, Richard Gabiller, Frédéric Bezet, Grégory Ménard et Dimitri Gaignard ont signé une 4è victoire (3-2) devant Ecouflant. Ils mènent la course. Par contre, l'équipe C est toujours à la recherche d'un premier succès. Erwan Branchereau, Valentin et Nicolas Gourdon, Manuel Huet et Sébastien Pierre ont chuté 3-2) face aux Angevins des 4 saisons.

Chez les jeunes

En D1, Lucas et Thomas Pilardeau, Erwan Branchereau se sont inclinés (4-0) face au leader, Saint Sylvain. En D2, Thaddée et Gabriel Le Conte, Tristan Bannier ont perdu (3-1) devant Saint Sylvain.