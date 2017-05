Baugé Des footballeurs du Baugeois conquérants lors de la dernière journée

0

Les footballeurs de Baugé en Anjou, bien inspirés, ont terminé leur saison en beauté.

En D2, l'En Avant Baugeois (EAB) a préservé son invincibilité en phase retour ( 5 victoires pour 6 nuls) en revenant avec la victoire (3-2) de Saumur.

En D4, l'AS Fougeré-Cheviré en dominant (4-2, triplé de Kévin Besnardeau, but d'Aymerick Gaubert) les Angevins de la Croix Blanche termine sur le podium. L'EAB comme à l'aller, s'est imposé devant Saint Philbert (3-1, but de Léo Verna, Thomas Legendre et Romain Chardron).

En D5, Fougeré battu à l'aller a pris une belle revanche en battant (3-0, but de Sébastien Leguillou, Erwan Mauboussin et Maxime Godineau) Saint Philbert. L'EAB ne s'est pas déplacé chez le leader Vivy-Neuillé.

Les U17 en dominant (7-5) les Saumurois de la Bayard, ont préservé leur seconde place au classement. Les U14F ont bien négocié leur dernière rencontre face au SO Cholet en l'emportant (6-3).