Le club cyclotouriste baugeois créé en 1 983, fort de 56 licenciés dont 16 randonneurs pédestres a tenu son assemblée générale et élu son bureau.

Outre les sorties dominicales, Jean Foyer, le président a évoqué les points forts de l'année : la "Jean Paul" ( rando de 150 km), le Brevet Audax (groupes avec un capitaine de route qui doit maintenir une allure de 22,5 km sur 200 km), la rando du club à Sarzeau (220 km), la semaine européenne à Auch, la semaine fédérale à Dijon, la 16è ronde des sangliers (2542 participants dont 1676 marcheurs) et la soirée familiale chez Raymond 89 ans le doyen du club.

Le calendrier 2017 : 4 mars rondes de nuit (marcheurs et vététistes), 12 mars piste des chevreuils à La Flèche, 8 avril brevet Audax à Beaufort, 21 mai la "Jean Paul", pentecôte rando du club à la Roche Posay, 22-29 juillet semaine européenne au Luxembourg, 30 juillet-6 août semaine fédérale à Mortagne sur Perche, 3 septembre soirée chez Raymond.

Le bureau : Président Jean Foyer, vice-président Daniel Chevreuil, secrétaires Fabrice Reveau et Michel Neuville, trésoriers Annick Legrand et Jocelyne Bryer, membres Franck Aubineau, Denis Brard, Serge Bry, Thérèse Guillou, Sébastien Legrand, Alain Lemêle, Christophe Maurier, Guysbert Navilys et Nathalie Rocton.