Les élèves des classes maternelles (PS et MS) des écoles l'Oiseau Lyre et les Tournesols (Baugé et Cheviré le Rouge) se sont retrouvés pour une matinée sportive.

Ce sont des bambins enthousiastes qui ont participé aux 12 ateliers. Encadrés par les enseignants et parents, ils s'en sont donnés à coeur joie dans les courses, sauts, lancers, grimpers et exercices d'équilibre.

Les enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans cette initiation à l'athlétisme.