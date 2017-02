Baugé Découverte du Futsal pour de jeunes Baugeois

0

Pendant les vacances scolaires, 35 jeunes footballeurs, filles et garçons, ont participé à la 3è édition du stage "Futsal Academy" et ont été sensibilisés à ce football en salle par Maxime Milsonneau et Vincent Genriès, des éducateurs diplômés.

A l'En Avant Baugeois, la section Futsal créée en 2011 participe au championnat départemental avec un effectif de 17 joueurs. Les entraînements ont lieu à 20h30, le lundi au gymnase de Saint Martin et le jeudi au gymnase du Vieil Baugé.

