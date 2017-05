0

Dans le cadre des animations sportives , les élèves des écoles publiques de Baugé en Anjou devaient se retrouver sur le stade du Vieil Baugé mais pour la raison, alerte orage, seule l'école l'Oiseau Lyre de Baugé a maintenu l'initiation aux diverses disciplines de l'athlétisme dans sa cour de récréation.

Près de 100 écoliers enthousiastes du cycle 2 encadrés par Anthony Audouin, conseiller pédagogique de circonscription, les enseignants et quelques parents ont participé aux divers ateliers : courses (vitesse, relais biathlon), sauts (grenouille, marelle, en extension) et lancers ( dans cible et cerceaux).

Cette sensibilisation à l'athlétisme a ravi les enfants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes.

Après l'effort, ce fut le réconfort dans le partage d'un goûter offert par l'Association laïque de Baugé en Anjou.