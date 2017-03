0

Les Associations des parents d'élèves (APE) de Baugé-en-Anjou des écoles, l' Oiseau Lyre, Am Stram Gram, Bocé-Cuon-Guedeniau, Mésanges Bleues et Saint Joseph organisent leur carnaval samedi 11 mars de 13h30 à 17 heures avec défilé dans les rues avec clowns, échassiers et Cadets du Baugeois.

Goûter et animations avec ateliers cirque, sculpteur de ballons, maquillage et jeux au centre culturel René d'Anjou.