Baugé. Bridge : les résultats du Trophée du voyage

0

Chaque mois, les bridgeurs baugeois participent au Trophée du voyage, une compétition nationale qui réunit à chaque fois environ 2500 paires dans les diverses salles de France.

Lors des séances locales en alternance entre Baugé et La Flèche, deux paires ont brillé ces derniers mois en collectionnant les places d'honneur : André Rollin-Marc Perret (trois places de premier et une place de troisième), Hervé Boniface t Bruno Rousseau (une place de premier, deux places de second et une place de troisième).

Classement sur le plan local lors de la séance baugeoise : 1er André Rollin et Marc Perret (62,72%, 93è au plan national), 2e Hervé Boniface et Bruno Rousseau (62,71%), 94e au plan national), 3e Elisabeth et Jean François Renié (56,47%), 4e Marie Thérèse Chatillon et Patrice Roger (55,50%), 5e Claude Dardalhon et Jacky Forgeard (53,77%).