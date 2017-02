Baugé A la découverte du football féminin avec l'EAB

0

La section féminine de l'En Avant Baugeois a organisé une journée de découverte du football ouverte aux jeunes filles dès l'âge de 5 ans.

Dix néophytes sont venues mercredi à ce rassemblement. Pleines d'enthousiasme, elles s'en sont donné à coeur joie dans les divers ateliers.

Des prochaines séances auront lieu mercredi 22 février à 17h, stade des Maucardières et pendant les vacances scolaires de printemps. En compétition, les 6-11 ans évoluent avec les garçons mais la mixité s'arrête à 12 ans. Le club compte plus de 60 licenciées féminines : seniors, U18F, U14F1, U14F2 et 12 jeunes à l'école de foot.

Renseignements auprès de Julie Brillant au 06 03 00 89 79.