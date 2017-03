Baugé Une dynamique participative pour revitaliser le centre-ville

0

Le 1er mars dernier, la municipalité de Baugé-en-Anjou a invité riverains et commerçants du centre-ville de Baugé pour présenter le projet « Anjou Cœur de ville », qui vise à revitaliser le centre-ville de Baugé aussi bien au niveau des commerces, de l’habitat que de la voirie, du stationnement, de la sécurisation du centre-ville. Près de 130 personnes ont répondu au rendez-vous.

Ce projet s’articule en cinq objectifs : dynamiser l’économie et le commerce de proximité, renforcer l’attractivité du cœur de bourg par l’amélioration du cadre de vue, améliorer la qualité et la diversité de l’offre d’habitat en cœur de bourg, structurer et développer l’offre de service à la population, mettre en œuvre une démarche d’urbanisme durable, raisonnée et participative.

Le projet est conduit par le cabinet « FORMA6 », qui a su s’entourer de spécialistes pluridisciplinaires tels que des urbanistes, des architectes, des sociologues … La démarche s’articulera en plusieurs phases : réalisation du diagnostic stratégique (été 2017), élaboration de différents scénarios (rentrée 2017), choix d’un plan guide (noël 2017) et mise en œuvre du programme de revitalisation (à partir de 2018).

Dans une logique d’implication des habitants," des groupes de réflexion participative" vont être créés avec trois temps d’ateliers en juin, septembre et décembre 2017. Les personnes qui souhaiteraient participer à ces rencontres peuvent dès à présent s’inscrire auprès de la Mairie.

