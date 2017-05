Baugé Une année active pour l'ASFR

0

Samedi 29 avril se déroulait au CCRA, l’assemblée générale de l’ASFR, Actions Solidarité Fibr’Espoir.

Si le siège de cette association est fixé à Baugé-en-Anjou, l’association rayonne dans les départements de la Sarthe et du Maine-et-Loire. Elle compte 119 adhérents. « L’objectif de notre association est de rassembler et d’informer les personnes atteintes par le syndrôme fibromyalgique, leur entourage, et toute personne se sentant concernée par les conséquences de la maladie. » explique Catherine Serpin, présidente.

