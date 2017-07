Baugé Spectacle "Listen to this 4"

0

Du 24 au 28 juillet, l’association "l’R de Rien", en partenariat avec sept centres sociaux, a proposé à des jeunes de 12 à 17 ans, un stage en résidence itinérante, autour des pratiques artistiques.

Vendredi 28 juillet, au CCRA à Baugé, les 44 jeunes inscrits sur "Listen to this 4" ont présenté un spectacle de qualité; occasion de mettre en avant les talents de chacun et chacune que ce soit au chant, à la composition, à la danse à la technique.

« Ce projet, c’est une opportunité très intéressante pour des jeunes de découvrir le monde artistique. C’est aussi une super rencontre entre des jeunes issus du milieu rural et du milieu urbain. La musique est ici perçue comme moyen d’expression par les jeunes, qui ont livré des messages forts. N’oublions pas les artistes pédagogues, qui ont su transmettre leur passion", a souligné Mathilde Brelivet, animatrice jeunesse à l’Espace Baugeois.