Baugé « Même pas mal ! » : soirée débat au Stella-ciné

Le Stella-ciné, le GDS Maine-et-Loire et le Groupement technique vétérinaire de Maine-et-Loire (GTV) proposent une soirée-débat, le lundi 23 Janvier prochain, à 20h30.

Cette soirée-débat se déroulera autour de la projection du film intitulé « Même pas mal ! » sur le bien-être animal, et plus particulièrement les bovins.

« Ce film est simple, concret et illustre les pratiques d’élevage au quotidien. Il recueille plusieurs points de vue : des éleveurs, un vétérinaire, un neurobiologiste, un enseignant à l'INRA et à AgroParisTech', un spécialiste de la douleur à l'école vétérinaire de Nantes, un professeur de physiologie animale, un pareur, un inséminateur, un philosophe, spécialiste de la relation Homme/Animal. » explique Philippe Blanquefort, directeur du GDS Maine-et-Loire, organisme agricole qui réunit les éleveurs, de bovins en particulier, pour la gestion des maladies et de la santé.

Les deux co-auteurs du film, Patrick Morel et Thierry Hetreau, seront présents et animeront le débat. Les vétérinaires du secteur seront également là, ainsi que des représentants du GDS.

Tarif : 5 €.

Contact : Stella ciné, 9, rue du presbytère, à Baugé, Tel : 02 41 89 63 65, http://www.stellacine.fr