Baugé Les visites théâtralisées : "Suivez en famille Clotilde et Émile !"

0

Clotilde est une personne bien attentionnée, qui tente de faire revivre les personnages historiques, en particulier le roi René, à qui elle voue une admiration inconditionnelle. Mais c’est sans compter sur l’aide parfois maladroite de son collègue Émile, qui lui tend, involontairement de véritables croche-pieds. Tous deux se prennent les pieds dans le tapis de l’histoire et dévalent sur les fesses les escaliers de la réalité.

Les Visites Théâtralisées du château de Baugé

samedi 22 et dimanche 23 avril 2017 samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 samedi 6 et dimanche 7 mai 2017 à 14h30 et 16h30

Tarifs des visites théâtralisées adulte : 11,50 € enfant 7-16 ans : 6 € enfant - de 7 ans : gratuit forfait famille 2 ad.+2 enf. : 29 €

Réservation vivement conseillée : 02 41 84 00 74 contact@chateau-bauge.com www.chateau-bauge.com