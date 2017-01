Baugé Les galettes baugeoises ont du succès

0

Chaque année, la fédération des boulangers-pâtissiers du Maine-et-Loire organise un concours de la meilleure galette du département. Le concours est organisé autour de cinq catégories : briochée apprentis, briochée ouvriers, briochée patrons, sablée, combier, frangipane. Frédéric Marchand de « La fontaine des délices » depuis son installation en 2011, participe chaque année à ce concours.

Mais, cette année comme il l’explique, « On s’est concentré sur deux concours : la briochée et la frangipane. » Il semblerait que cette stratégie ait payée puisque parmi une quarantaine de candidats, ils sont arrivés 3e à la frangipane, 4e à la briochée ouvriers et 5e à la briochée patrons.