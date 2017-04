Baugé La MAM de Baugé, un projet en famille

0

Trois mois après leur ouverture, Marie-Bernadette Connan dit « Nadette » et sa fille Laetitia proposaient une porte ouverte, vendredi 21 avril dernier.

Elles ont ouvert une Maison d’Assistantes Maternelles associative intitulée « Manège A Malice » en janvier dernier. Les locaux sont situés dans l’ancien office notarial, 3 bis rue de la Paix à Baugé.

Aujourd’hui, cinq enfants y sont accueillis et un sixième à partir de juin. « En peu de temps, on a su faire notre place. On commence même à réfléchir pour l’accueil d’une troisième assistante maternelle. Nos locaux avec 150 m2 sont agréés pour l’accueil de 8 enfants. » Précise Laetitia Connan.