Pour la deuxième année, mercredi 22 mars, le Foyer de Vie et le Foyer d’Accueil Médicalisé de l’association Anne de la Girouardière ont accueilli les enfants des professionnels pour une Journée Chocolat.

Différents ateliers manuels et culinaires étaient proposés : art floral, confections de chocolats (fritures et gros sujets) et confection de cookies, madeleines, broonies, cakes,….).