Baugé Jonathan Mongin, responsable de la Foire de pâques

Jonathan Mongin est responsable de la Foire de pâques, qui se déroulera du 15 au 17 avril, dans le centre-ville de Baugé.

Il est secondé par son adjointe, Karine Chasles et Gaylord Mexmain.

« La foire de Pâques, c’est 188 exposants dont l’espace gastronomie rue Lemaignan, une quarantaine de familles de forains, une trentaine de manèges, la présence de quatre garagistes… A 4h30 du matin, les rues du rond point de la camusière à celui de la demi-lune seront fermées. A 5h, Jonathan et Karine seront postés au deux ronds pour contrôler l’entrée des exposants. Les exposants ont reçu lors de leur inscription un autocollant avec leur numéro. Pour les exposants retardataires qui n’auraient pas effectués leur inscription, il est possible de le faire le jour même au plus tard 8h. Mais un supplément de 10 € sera demandé. » Explique ce dernier.

Contact : Jonathan Mongin, 07 63 32 24 07