Baugé Formation aux gestes qui sauvent le 29 avril

0

Dans le cadre d’une démarche citoyenne portée par le ministère de l’intérieur, le SDIS de Maine-et-Loire associé à l’Union Départementale de Maine-et-Loire organise le 29 avril prochain, des sessions gratuites et ouvertes à tous pour initier le plus grand nombre aux gestes de premiers secours. Depuis février 2016, 1340 personnes ont eu l’occasion de participer aux initiations proposées par le SDIS49. 20 centres d’incendie et de secours du département, dont celui de Baugé-en-Anjou participeront à cette démarche.

Même les enfants (dès 10 ans) pourront participer à cette formation. Deux horaires sont possibles : de 8h45 à 10h45 ou 11h à 13h.

Inscriptions : http://www.sdis49.fr/Acces-directs2/Actualite/Inscriptions-aux-gestes-qui-sauvent-Samedi-29-avril-2017