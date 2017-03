Baugé Football : l'En Avant résiste, l'AS Fougeré gagne

0

En DH, les féminines de l'En Avant Baugeois (EAB) se sont inclinées (2-1) face aux Verchers.

En D2, l'EAB (5 rencontres consécutives sans défaite), à Beaufort, a bien résisté au second en le tenant en échec (1-1) après avoir mené.

En D4, l'EAB comme à l'aller, a partagé les points (1-1) avec les Angevins de la Croix-Blanche. L'AS Fougeré-Cheviré (ASFC) est revenue victorieuse (2-0, CSC, but Kévin Besnardeau) de Saint Philbert.

En D5, l'EAB a pris sa revanche de l'aller en dominant Beaufort (6-2, doublé de Ludovic Chardon et Fabian Moutault). L'ASFC s'est incliné devant le second, Blou (3-1, but de Jérôme Ligeon).

En coupe de l'Anjou, les U18F ont dominé Somloire-Yzernay (5-1, doublé de Camille et Emeline). Les U17 ont été tenus en échec (1-1) par ceux du SCA à Angers.

La journée du 19 mars : mise à jour du calendrier (dernière journée aller du 22 janvier)

En DH, les féminines de l'EAB (6è) se déplaceront à Saint Lyphard (7è), aller victoire 6-1.

En D2, l'EAB (5è) tentera à Saint-Sylvain (8è) de poursuivre sa série.

En D4, l'EAB (6è) accueillera Brion (3è). l'ASFC ( 4è) recevra Parçay-La Pellerine (8è).

En D5, l'EAB (10è) se déplacera à Allonnes-Brain (3è). L'ASFC (7è) accueillera Noyant (5è).