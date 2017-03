Baugé Les brigades de Baugé-Noyant-Vernante interpellent deux jeunes voleurs

0

Entre le 18 octobre et le 14 novembre 2016, deux jeunes Baugeois, l’un âgé de 24 ans et l’autre de 19 ans, ont commis une série de cambriolages et de vols notamment de voiture et d’ordinateur au centre social, ainsi que de cartes bancaires appartenant à des personnes âgées à Baugé.

Ils ont été interpellés jeudi dernier par la coordination des trois brigades de gendarmerie de Baugé, Noyant et Vernante.

Les deux jeunes sont passés en comparution immédiate le 17 mars dernier au tribunal de Saumur.

Ils sont pour le moment en garde à vue à Noyant en attendant leur transfert pour être incarcéré l’un à Angers et l’autre au Mans. Les peines d’emprisonnement sont de 15 mois fermes, et 18 mois fermes.

En effet, les deux jeunes ont déjà eu affaires à la justice pour des faits similaires. Ce sont ainsi 8 délits qui viennent d’être résolus par cette communauté de brigade.