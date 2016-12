Baugé-en-Anjou Une pièce de Josiane Balasko au Stella ciné

0

Dimanche 15 Janvier prochain, à 15h, le Stella Ciné de Baugé-en-Anjou propose une pièce de théâtre de Josiane Balasko « Un grand cri d'Amour », interprétée par une troupe amateur de Segré, la Cie de l'Ourson blanc.

« Encadrés par leur drôle de metteur en scène et leur nom moins terrible agent, Gigi Ortéga et Hugo Martial, acteurs sur le déclin, se retrouvent pour jouer ensemble une nouvelle pièce d'amour. Les deux héros se sont connus dans le passé et aimés passionnément ; aujourd'hui, ils se haïssent. Mais, pour que la pièce voit le jour, et qu'ils puissent gagner leur vie, ils acceptent le pari. Des retrouvailles explosives dans le décor du théâtre... »

Tarif : 8 €, enfants moins de 14 ans : 4€

Contact : Stella ciné, 9, rue du presbytère, à Baugé, Tel : 02 41 89 63 65, http://www.stellacine.fr