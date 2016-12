Baugé-en-Anjou Un partenariat pour la bonne cause

0

Les résidants des foyers Alpha de Baugé et Vernantes et les résidents du foyer occupationnel Anne de la Girouardière ont uni leurs moyens pour créer « Les monéthons ».

Ces derniers étaient la monnaie utilisée au sein du village Téléthon de Baugé-en-Anjou le week-end du 3 et 4 décembre.

« C’était très enrichissant et très convivial pour tout le monde » soulignent Aurélie Meunier et Florie Giraud qui encadrent les deux groupes. « Nous avons terminé l’après midi en musique en répétant pour le Flash Mob, les danses et percussions du Téléthon de Baugé-en-Anjou », précisent–elles.

Cette année le Téléthon a réussi à récolter 5 926,51 € contre 4 348,85 € l’an dernier. Un record !