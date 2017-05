Baugé-en-Anjou Le maire : « Un acte inadmissible, scandaleux et déplorable »

0

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, des graffitis sur les murs des bâtiments des logements collectifs des Brisés ont été réalisés.

Les affiches des candidats ont également été déchirées et même taguées. Il y avait déjà eu après le premier tour des élections des dégradations de ce genre et des voitures de particuliers avaient aussi été taguées.

« Je ne comprends pas que l’on puisse inscrire de tel propos sur des biens collectifs. C’est bien la première fois que nous observons de telles vagues de dégradation de ce genre », confie Philippe Chalopin, maire de Baugé-en-Anjou.

« Même si la campagne a donné lieu à quelques tensions, il est très difficile d’accepter une telle attitude irrespectueuse des biens collectifs et particuliers en y imposant de tels propos », poursuit - il.

« C’est vraiment déplorable et scandaleux », termine-t-il par dire. La gendarmerie de Baugé a ouvert une enquête et reste très vigilante et attentive face à ces dégradations qui pourraient ne pas impliquer des personnes de Baugé-en-Anjou.