Baugé-en-Anjou Spectacle pour enfants «Miam-Miam, délivrés des Livres» au CCRA

La ville de Baugé-en-Anjou dans le cadre des animations « ticket culture » propose le jeudi 20 avril à 15h30 au Centre Culturel René d'Anjou, le spectacle "Miam-Miam, délivrés des Livres"

Ce spectacle s’adresse aux enfants à partir de trois ans : "Avec pour décor un grand livre ouvert, deux comédiens animent et font vivre des albums jeunesse. Abordées avec humour, les histoires mises en scène dans « Miam Miam » présentent les boires et les déboires de la gourmandise : un poussin trop glouton pour partager son gâteau avec un chat, un loup piégé par son appétit féroce, des poules qui n’ont pas peur des caries… Rebondissements, humour et tendresse rythment ces histoires pour le plus grand bonheur des enfants… et des plus grands !"

Tarifs : 1,50 €/enfant et 3,80 €/adulte

Réservations : sur le site www.achetezenbaugeois.fr ou à la médiathèque tel : 02 41 84 12 18