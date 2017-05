Baugé-en-Anjou Réunion des comédiens de la Compagnie du Roy

0

Les comédiens de la compagnie du Roy se sont réunis 3 mois après leurs représentations ce jeudi 11 mai pour faire le point sur la saison passée. Avec un nouveau record de spectateurs 1074 contre 879 en 2016, les comédiens se disent satisfaits.

Les spectateurs ont également été comblés. « Je pense que le spectacle a fait l’unanimité », lance Maïté Péan, trésorière de l’association.

Sont reconduits dans leur poste, Thérèse Bouchaïb, présidente, Jean-Yves Dublé, vice président, Maïté Péan, Trésorière, et Marie-Jeanne Martin, secrétaire. Tous les comédiens sont donc mis à contribution pour partir à la recherche d’une nouvelle pièce à jouer pour la saison prochaine. D’ailleurs l’an prochain la troupe se produira sur 3 week-ends, les samedis 3, 10 et 17 février et les dimanches 4, 11 et 18 février. La troupe accepte encore de nouvelle candidature jusqu’au 15 juin.

Accueil d'une nouvelle comédienne. Plus d'information prochainement dans les pages du journal