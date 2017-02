0

L'union départementale des sapeurs-pompiers organisait samedi 28 janvier dernier, le cross départemental des pompiers à Montreuil-Bellay.

Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Baugé-en-Anjou concouraient dans les catégories junior et junior vétéran et sont respectivement arrivés à la 12e et 32e place.