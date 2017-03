Baugé-en-Anjou Quatre concerts pour célébrer la journée de la femme

0

En l’honneur de la journée internationale de la femme, la ville de Baugé-en-Anjou a proposé quatre concerts « 100 % presque féminin » les 8 et 10 mars derniers, au Centre Culturel René d’Anjou (CCRA).

Ces quatre groupes avaient des univers différents mais l'ensemble donnait un contenu intéressant, passant de la chanson française humoristique de Maroluce à la poésie caustique de Lizio van Deuq, de la pop blues des 70s de Soe Joe au Bluegrass inspiré et hyper généreux de Leila and the Koalas.

Contact : Mairie de Baugé-en-Anjou : Service culturel au 02 41 84 12 12, culture@baugeenanjou.fr