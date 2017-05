Baugé-en-Anjou Portes ouvertes de Spirit of Country

0

L’association Spirit of Country de Baugé-en-Anjou organise tous le mois de juin, des portes ouvertes, le mardi de 19 h à 22 h et le mercredi de 20 h 30 à 22 h.

Les cours sont dispensés au Centre Culturel René d’Anjou (CCRA), à Baugé, à l’exception du 14 juin où le cours se fera au Vieil-Baugé.

« Tout un chacun pourra ainsi venir gratuitement s’essayer à la danse country. Le but étant de faire découvrir la danse et la musique country. » Explique Joëlle Chevalier, secrétaire de Spirit of Country.

Contact : Nathalie Kugler, présidente au 06 10 04 10 45 ou Christelle Berthelot, animatrice au 06 84 63 22 28, http://www.spiritofcountry.net