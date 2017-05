Baugé-en-Anjou Nuisances sonores : dérangés par les canons effaroucheurs !

0

Une douzaine de personnes se disent dérangées par la nuisance sonore des canons effaroucheurs utilisés pour faire fuir les oiseaux des parcelles fraichement semées. "Dès 5h les canons commencent leur détonation et ne s'arrêtent qu'en fin de journée", raconte une habitante de Baugé-en-Anjou. Malheureusement il n'existe pas de réglementation spécifique aux canons anti-oiseaux. Cependant ils relèvent de la législation sur le bruit de voisinage et d’activités. Des arrêtés des préfets et des maires peuvent donc réglementer leur utilisation sans en interdire sont utilisation.