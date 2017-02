Baugé-en-Anjou Mercredi récréatif en musique

0

Mercredi 8 février, de 16h à 17h se déroulait à la médiathèque, comme chaque mois, les animations « mercredis récréatifs ».

Mais, ce mois-ci, la séance s’est déroulée en partenariat avec le groupe de flûte de l’école de musique intercommunale. Au total, 16 enfants et 7 adultes étaient présents. Élodie Gaignard, professeur de flûte et six de ses élèves ont présenté différentes flûtes, avant de jouer des morceaux appris en cours. Par petits groupes, chaque enfant a pu essayer de souffler dans la tête d’une flûte. Élodie avait amené des têtes de flûtes complété par des instruments de musique de la malle musique, prêtée par le bibliopôle. Chaque enfant a pu choisir un instrument de musique et créer un petit morceau.

Le matin, 25 personnes étaient présentes pour écouter les histoires et comptines des bénévoles du Tapis-Lecture sur le thème de la musique.