Baugé-en-Anjou L'Olympique baugeois tennis à l'honneur

L’Olympique baugeois tennis a été mis à l’honneur de l’assemblée générale de la Ligue des Pays de Loire à La Pommeraye.

Ce samedi matin, Laurence Boyeau, présidente de l’Olympique baugeois tennis, s’est vu remettre une belle distinction financière pour l’investissement du club dans le sport adapté. En effet, voila plusieurs années déjà que le club baugeois propose à 15 enfants de l’IME, (Institut médical éducatif), 25 heures de cours de tennis sur l’année. « Nous avons formé notre éducateur, Jean Bernard Crémois, au sport adapté et acheté du matériel pour rendre possible cet encadrement », expose Laurence. Un jeune a d’ailleurs intégré les cours de l’école de tennis du lundi. « Nous sommes très attachés avec les membres du bureau à mettre en place des actions solidaires afin d’enrichir toujours un peu plus les rencontres et le partage au sein de notre club », se félicite Laurence. « Dans cette optique, notre éducateur, Jean-Bernard, a accepté de dispenser bénévolement quelques cours de tennis aux réfugiés présents à Baugé », ajoute-t-elle.

Le club va également accueillir sur ses terrains le 13 mai prochain une rencontre de championnat régional de sports adapté. « Une occasion pour nos licenciés de venir voir un tennis différent mais tout aussi performant et grandiose », souligne Laurence. Toujours en lien avec le Comité Départemental de Sport adapté de Maine-et-Loire, le club organisera une journée inter-établissement pour les enfants des IME à proximité. « C’est un moment pour proposer aux jeunes de l’IME de leur donner gout à la compétition », termine Laurence. Pour le moment le club possède un partenariat avec l’IME de Baugé, mais n’exclu pas de s’ouvrir vers d’autre établissement qui le souhaiteraient.