Baugé-en-Anjou Lionel Jamon, à la médiathèque, le 17 mars prochain

La médiathèque municipale de Baugé-en-Anjou propose vendredi 17 mars prochain à 18 h un spectacle de la compagnie Gaf’Alu : « Dans ma maison vous viendrez d’ailleurs ce n’est pas ma maison », de Jacques Prévert.

"C’est un spectacle qui se revendique populaire, accessible. Ce spectacle s’adresse aux adultes et aux adolescents. Il aura lieu à la Médiathèque à 18h. La première partie reprend le poème « Tentatives de description d’un dîner de têtes à Paris France ». C’est un texte, qui décrit des notables discutant entre eux, qui est très drôle et qui égratigne la société. Il y a aussi des textes plus connus comme Dans ma maison, Pater noster, Inventaires…" Explique Lionel Jamon, comédien qui présentera cette lecture spectacle.

La suite de l'interview, prochainement dans le Courrier de l'Ouest, édition Nord-Anjou et Saumur